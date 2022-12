Vorsicht, am Mittwochmorgen herrscht Glatteis-Gefahr in der Region!

Es bleibt kalt. Stellenweise gesellt sich Regen dazu. Damit steigt die Gefahr von Glatteis am Bodensee und im Schwarzwald: Davor warnen die Meteorologen des Deutschen Wetterdienstes.

Eisige Temperaturen und gefrierender Regen können in der Nacht auf Mittwoch in Südbaden für gefährlich glatte Straßen sorgen. Meteorologen des Deutschen Wetterdienstes, kurz DWD, warnen vor sogenanntem Eisregen, also vor gefrierendem Regen oder Nässe. Die Wetterlage habe ein „hohes Unwetterpotenzial“, insbesondere in der Region.

Ganz Südbaden von Glatteis betroffen

In ganz Deutschland, vor allem aber im südlichen Drittel Baden-Württembergs, kann ein Mix aus Frost und Feuchtigkeit die Straßen zu regelrechten Rutschbahnen werden lassen. Wie Wetterexperte Marco Puckert erklärt, seien sowohl die Landkreise um den Bodensee als auch der Hochrhein und der Südschwarzwald betroffen.

Wie er schildert, sollen bereits am Dienstagabend leichter Schnee aufkommen, der sich im Laufe der Nacht verstärkt. „In der Früh nehmen die Niederschläge dann zu.“ Die eisige Nacht gehe in wärmere Temperaturen über.

Gegen 7 Uhr würden zwischen Waldshut und Basel etwa minus eins bis minus zwei Grad herrschen. Bis zum Mittag, sagt Puckert, könnten die Temperaturen dann in den Plusbereich steigen.

Warnung für den Berufsverkehr in der Region

Allerdings seien die Böden wegen der vergangenen Nächte immer noch gefroren. Das bedeutet: „Wenn es dann regnet, haben wir eine akute Glatteisgefahr.“

Der Meteorologe betont, dass sich die Wetterlage noch nicht exakt voraussehen lässt. Zum jetzigen Zeitpunkt aber gelte eine eindeutige Warnung für den Berufsverkehr in den Morgenstunden. Die Unfallgefahr steige.

Auf hohen Gipfeln des Südschwarzwalds erwarten die Meteorologen des DWD zudem Böen mit Geschwindigkeiten von bis zu 80 Kilometern pro Stunde. Die Bevölkerung sei angehalten, sich laufend über den neusten Stand zu informieren. Marco Puckert bekräftigt: „Es ist Vorsicht angebracht!“