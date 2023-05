Saal

17:00 Uhr

Elmar Umhöfer steigt mit 90 Jahren noch jeden Morgen in seinen Doppeldecker und erkundet die Rhön von oben

Die 90 Jahre sieht man Elmar Umhöfer aus Saal nicht an. Der tägliche Flug mit seinem Doppeldecker, die Arbeit an den Flugzeugen und der Garten halten ihn jung.

Plus Fast 30 Jahre sind es, dass Elmar Umhöfer, der nun seinen 90. Geburtstag feierte, einen Doppeldecker baute. Der Pionier des Luftsports im Grabfeld erzählt aus seinem Leben.

Von Hanns Friedrich Artikel anhören Shape

Keine Gratulanten waren am Sonntagmorgen früh genug auf, als dass sie Elmar Umhöfer zum 90. Geburtstag hätten gratulieren können. Denn wie an jedem anderen Morgen auch schob der Jubilar kurz nach 6 Uhr seinen Doppeldecker aus dem Hangar, setzte seine Mütze auf, schlüpfte in die Fliegerjacke, startete er den Motor und stieg hoch in die Lüfte.

Über seine Heimatgemeinde Saal flog er in Richtung Bad Neustadt und dann zum Kreuzberg. "Bis dahin sind es rund 30 Kilometer Luftlinie", erzählt der rüstige 90-Jährige. Nach der Öffnung der einstigen innerdeutschen Grenze kann Elmar Umhöfer seit 1989 auch in Richtung Thüringen starten. "Das entscheide ich immer kurzfristig, wenn ich im Flugzeug sitze", lacht er. Je nach Wetterlage ist er eine halbe bis eine Stunde unterwegs.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .