Eltern, aufgepasst: Der Familien-Newsletter der Main-Post bietet Ausflugsideen und Artikel rund ums Familienleben

Themen rund um das Familienleben, Veranstaltungstipps und Kontroversen: Der Newsletter "Familien-Post" sammelt übersichtlich, was für Familien in Unterfranken wichtig ist.

Der Newsletter "Familien-Post" der Main-Post kommt zweimal im Monat, immer donnerstags, per E-Mail in das Postfach von Eltern, Großeltern und Familienfreunden – gefüllt mit aktuellen Infos und Berichten für Familien mit Kindern in Unterfranken.

Wie erkläre ich meinem Kind den Klimawandel? Was mache ich, wenn mein Kind ein schlechtes Zeugnis mitbringt? Was kann man tun, wenn man keinen Kinderarzt findet? Solchen Fragen gehen unsere Reporterinnen und Reporter in ganz Unterfranken nach. Die Antworten sammelt die Main-Post im Familien-Newsletter. Außerdem gibt es dort exklusiv Veranstaltungstipps für Familien.

Familien-Newsletter jetzt kostenlos abonnieren

Die Familien-Post kann wie alle anderen regelmäßigen E-Mail-Updates der Main-Post über mainpost.de/newsletter abonniert werden. Der Newsletter selbst ist kostenlos und kann jederzeit abonniert oder abbestellt werden. Die Leserinnen und Leser brauchen nur ein kostenfreies Nutzerkonto für mainpost.de. Um einige Artikel zu lesen, die im Newsletter gesammelt werden, kann jedoch ein Zugang zu MP+ nötig sein.

Das Team der Familien-Post freut sich über die Rückmeldungen von Leserinnen und Lesern. Fragen, Hinweise und Anregungen nehmen wir jederzeit gerne entgegen unter familie@mainpost.de.

Aber was genau flattert mit dem Newsletter in mein E-Mail-Postfach? Hier folgt eine Auswahl aus unseren bisherigen Themen, geordnet nach Themenbereichen. Abonnieren lohnt sich also, um die besten Familien-News zu bekommen.

Themenbereich Kita-Krise

Die Personalnot in Kitas ist groß, die Folgen sind gravierend, viele Erzieherinnen und Erzieher aus der Region beklagen desaströse Zustände. Wie schwierig ihre Situation ist, zeigen umfangreiche Recherchen dieser Redaktion.

Themenbereich Schule

Kaum zu schaffende Integration, Pandemie-Rückstände und fehlenden Lehrkräften - da kann der ganz normale Schulalltag schon mal stressig werden in der Familie. Wir thematisieren, wenn etwas schief läuft, und lassen Expertinnen und Experten mit Tipps zu Wort kommen.

Themenbereich Erziehung und Beziehung

Damit es in der Familie läuft, muss es auch bei den Eltern laufen. Doch unser Leben wird immer stressiger und die Ansprüche immer größer. Wir nehmen Stress raus und geben Tipps - auch für schwierige Erziehungsthemen.

Themenbereich Freizeit

Neben den Veranstaltungstipps für Kinder und Familien, die wir im Newsletter geben, sammeln wir auch in Artikeln regelmäßig Ausflugstipps für alle Unterfranken.

Themenbereich Schwangerschaft und Geburt

Schwangerschaft und Geburt sind eine aufregende Zeit. Werdende Eltern sehen sich jedoch einer zunehmenden Informationsflut gegenüber. Und Hebammen sind immer schwieriger zu finden. Unter anderem dieses Thema haben wir im Newsletter thematisiert.

Nichts mehr verpassen: Abonniere den Newsletter "Familien-Post" gratis und erhalte alle zwei Woche die wichtigsten Nachrichten und Tipps für Familien.