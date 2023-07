Würzburg

04:00 Uhr

Eltern besorgt, Fachkräfte verunsichert: Wo beginnt in Kitas seelische und physische Gewalt, Frau Carminati?

Plus Kitas sind in der Krise, die Unsicherheit unter Fachkräften wie Eltern ist groß. Was ist noch erlaubt? Was richtig? Das sagt die Würzburger Pädagogin Giulia Carminati.

Von Lara Meißner Artikel anhören Shape

Personalkrise, ausgebrannte Fachkräfte, Ermittlungen wegen Gewaltvorwürfen an Einrichtungen in Unterfranken: Kitas stehen derzeit im Fokus, viele Eltern sind besorgt. Und auch Erzieherinnen und Erzieher sind verunsichert. Was dürfen sie noch zu den Kindern sagen? Was ist noch in Ordnung, wo beginnt psychische und physische Gewalt?

Und muss man sich von den Kindern alles gefallen lassen? Giuliana Carminati ist langjährige Mitarbeiterin der Erziehungs- und Familienberatungsstelle im Sozialdienst katholischer Frauen (SkF) in Würzburg. Ihr Beratungsschwerpunkt sind Kinder von 0 bis 6 Jahren. Im Interview gibt die Pädagogin, Jahrgang 1960, Antworten auf die brennendsten Fragen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen