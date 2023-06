Würzburg

04:00 Uhr

Eltern flohen als "Boat People" aus Vietnam, er wurde Forscher: Maik Luu ist 29 und jetzt Medizin-Professor in Würzburg

Plus Andere studieren in dem Alter noch, Maik Luu hat schon eine Professur: Wie der 29-jährige Humanbiologe an der Würzburger Uniklinik zur Immuntherapie bei Krebs forscht.

Von Andreas Jungbauer Artikel anhören Shape

Es gibt Karrieren, die sind vorgezeichnet – durch das Elternhaus, Bildung, finanzielle Mittel. Und dann gibt es so ungewöhnliche Senkrechtstarter wie Maik Luu: Mit erst 29 Jahren ist der Humanbiologe jetzt Juniorprofessor in der Würzburger Universitätsmedizin. Was Luus Weg besonders macht: Seine Eltern waren als "Boat People" 1980 mit der Cap Anamur aus dem kriegsgebeutelten Vietnam nach Deutschland gekommen, "mit nichts als dem Hemd am Leib".

Hinter dem Erfolg stecken harte Arbeit und Disziplin

Supertalent, Wunderkind, Überflieger? Nichts dergleichen, sagt Maik Luu. Er habe zwar ein gutes Verständnis für biochemische Prozesse und könne sich Dinge bildlich gut vorstellen. "Aber mir wurde nichts geschenkt." Er habe sich alles hart erarbeitet, mit Disziplin, Willen und hohem Zeitaufwand. Es gab Phasen in den vergangenen zehn Jahren, da kam er mit vier bis fünf Stunden Schlaf aus. Credo des Forschers: "Viel investieren, und einen Teil der Chancen bestmöglich verwerten."

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen