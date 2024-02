Würzburg

11:00 Uhr

Ende der Geschlechterrollen von Mann und Frau: Wie eine junge Frau den Fasching in der Region Würzburg aufwirbelt

Plus Ihre Auftritte beim Fasching in der Region Würzburg stechen hervor. Seit zwei Jahren steht Maria Anetzberger auf den Büttenbühnen. Wie kommen ihre Auftritte an?

Von Gina Thiel Artikel anhören Shape

Wenn Maria Anetzberger mit ihrer Gitarre beim Fasching auf der Bühne steht, staunen die Leute oft nicht schlecht. Denn die Texte der 26-Jährigen sind nicht gerade das, was man von Büttenreden sonst so kennt. Sie singt von schlechten Anmachsprüchen von Männern, Frauen bei der Feuerwehr, von ihren Erlebnissen als Bedienung beim Seniorennachmittag oder verschiedenen Alltagssituationen.

Dass Anetzberger so selbstbewusst auf der Bühne steht, ist nicht selbstverständlich. "Als Kind war ich total schüchtern", gibt die junge Frau aus Gerchsheim (Lkr. Main-Tauber) zu. Sie habe sich nicht mal getraut, auf dem Dorffest eine Bratwurst zu bestellen. "Dann hätte ich ja mit jemanden reden müssen." Doch als sie älter wurde, sei ihr bewusst geworden, dass ihre Schüchternheit ihr immer nur im Weg steht. "Ich habe dann zu meiner Mama in der 9. Klasse gesagt, dass ich es blöd finde schüchtern zu sein und damit jetzt aufhöre."

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen