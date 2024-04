Bad Neustadt

13:59 Uhr

Endet das Glasfaser-Hickhack in Bad Neustadt? Leonet kündigt Ausbau von fünf Orten an, ein Stadtteil bleibt außen vor

Plus Nun ist es offiziell: Das Telekommunikationsunternehmen Leonet kündigt den Ausbau von schnellem Internet in Teilen von Rhön-Grabfeld an. Wer jetzt profitiert.

Von Michael Endres

Das lange Hin und Her, ob nun schnelles Glasfaser-Internet in Teilen von Bad Neustadt sowie Salz, Burglauer, Niederlauer und Hohenroth kommen wird, oder doch nicht, scheint nun ein Ende zu finden. Wie das Deggendorfer Telekommunikationsunternehmen dieser Redaktion exklusiv mitteilt, werden 7058 Haushalte im Landkreis Rhön-Grabfeld mit Glasfaser erschlossen.

Vor knapp zwei Wochen war die verlängerte Vorvermarktungsphase in Salz sowie Bad Neustadt abgelaufen. Nun stehe laut Leonet fest, "dass das Ausbauprojekt die Kommunen Niederlauer, Burglauer, Hohenroth und Salz sowie in Bad Neustadt die Teilgebiete Gartenstadt, Brendlorenzen, Bad Neuhaus und Mühlbach umfasst". Das heißt: In diesen Gebieten will Leonet Glasfaser ausbauen.

