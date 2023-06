Würzburg

17:00 Uhr

Endlich wieder schwarze Zahlen: So hat sich der Würzburger Unverpacktladen aus der Insolvenz gekämpft

Blickt nach einjährigem Insolvenzverfahren zuversichtlich in die Zukunft: Mario Schrader, Geschäftsführer des Würzburger Unverpacktladens in der Sanderstraße.

Plus Die Insolvenz des Würzburger Unverpacktladens hatte für Aufmerksamkeit gesorgt. Nun steht der Laden wieder besser da – und ist dennoch weiter auf seine Community angewiesen.

Ein Jahr nachdem die Hiobsbotschaft der Insolvenz erstmals öffentlich gemacht worden war, scheint die Krise des Würzburger Unverpacktladens nun vorerst abgewandt zu sein: "Der Unverpacktladen Würzburg geht positiv aus der Insolvenz", titelte die Unverpackt-Genossenschaft am Sonntag in einer Mitteilung an die Redaktion. Wie hat die Community rund um das auf Nachhaltigkeit bedachte Projekt in der Sanderstraße das geschafft? Und wie kam es eigentlich zur Krise?

Dass das Geschäftsmodell des Würzburger Unverpacktladens nicht gerade auf stabilen Beinen steht, hatte sich in den vergangenen Jahren öfter gezeigt. Besonders deutlich wurde die Problematik jedoch im Juni vergangenen Jahres, als Susanne Waldmann, Gründerin und damals Geschäftsführerin des Unverpacktladens, sich angesichts der Insolvenz aus dem laufenden Betrieb zurückgezogen hatte.

