"Energie-Rebell" Leukefeld redet Klartext: Warum bei Strom und Heizen oft falsch gedacht wird

Plus Der Klimawandel lässt grüßen: Kühlen wird wichtiger als Heizen, meint der bundesweit bekannte "Energie-Rebell" Timo Leukefeld. Er bringt provokante Thesen nach Kitzingen mit.

Von Jürgen Haug-Peichl

Sonne über alles: Timo Leukefeld sieht die Solarenergie als Allheilmittel bei aktuellen Herausforderungen rund um Strom und Heizen. Der 54-jährige Unternehmer, Dozent, Redner und Publizist spricht dazu bald in Kitzingen. Im Interview skizziert er schon jetzt, warum beim Kampf gegen den Klimawandel das Pferd von hinten aufgezäumt werden sollte.

Leukefeld wird wegen seiner Denkweise in Medien gerne als "Energie-Rebell" bezeichnet. Der Sachse wohnt und arbeitet in Freiberg in einem energieautarken Haus. Sein Unternehmen ist auf Energiekonzepte für Wohngebäude spezialisiert. In diversen Reden und Publikationen setzt sich Leukefeld für "energetisches Wohnen in der Zukunft" ein.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

