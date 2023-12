Schweinfurt

04:00 Uhr

Energie statt Lebensmittel: Wie sehen Experten für Landwirtschaft das Thema Photovoltaikanlagen?

Der Ausbau der Erneuerbaren ist politischer Wille und nötig, um in Zukunft genug Strom zu produzieren. Doch er stellt auch Spannungen her. Wo Solarparks entstehen, wie auf diesem Archivfoto bei Herlheim, verliert Landwirtschaft Fläche.

Plus In manchen Ecken Deutschlands wird es eng für die Landwirtschaft. Die Energiewirtschaft wirbt Pachtflächen ab. Auch in der Region herrscht Goldgräberstimmung.

Von Katja Beringer

Die Rechnung ist einfach: Wer sein Land an Energieunternehmen verpachtet, die darauf Freiflächenphotovoltaik-Anlagen bauen, nimmt ein Vielfaches dessen ein, was die Landwirtschaft bringt oder landwirtschaftliche Betriebe zahlen (können). Die landwirtschaftliche Nutzung bringe pro Jahr einen Gewinn von 500 bis 700 Euro pro Hektar; alle Kosten abgezogen, blieben davon noch 200 bis 300 Euro, rechnet Joachim Dömling, Bereichsleiter Landwirtschaft am Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (AELF) in Schweinfurt vor.

Und was zahlen Energieunternehmen als Pacht pro Hektar? Einen vierstelligen Betrag, sagt der Agraringenieur, der auch Leiter der Landwirtschaftsschule Schweinfurt ist. Gute Einnahmen für alle, die Flächen verpachten wollen. Aber: die Laufzeiten der Verträge gehen mit 20 bis 25 Jahren "sehr weit in die Zukunft, da sind einige Unwägbarkeiten dabei".

