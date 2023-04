Würzburg/Berlin

11:04 Uhr

Energiewende, Wärmepumpe und Co.: Unterfrankens Handwerk fragt sich, wer Habecks Heiz-Pläne umsetzen soll

Heizungen mit fossiler Energie wie Öl und Gas sollen in den kommenden Jahren verschwinden. Doch für die Installation alternativer Heizungen fehlt offenbar jede Menge Fachpersonal.

Von Jürgen Haug-Peichl, Jürgen Haug-Peichl, Michael Stifter

Die Bundesregierung hat den Druck auf Immobilienbesitzer erhöht, alte Öl- und Gasheizungen durch klimaschonende Alternativen zu ersetzen. Doch abgesehen von den hohen Kosten, die der Staat durch Zuschüsse nur bedingt abfedern kann, könnte die von Wirtschaftsminister Robert Habeck ausgerufene "Wärmewende" schon an ganz praktischen Hürden scheitern.

Zum Beispiel daran, dass es gar nicht genug Heizungsfachkräfte gibt, um die vielen Aufträge in den kommenden Jahren zu bewältigen. Darauf hat Hauptgeschäftsführer Ludwig Paul von der Handwerkskammer für Unterfranken gegenüber dieser Redaktion hingewiesen. Allein mit dem aktuellen Personal könnten die Heizungsbetriebe in der Region die zusätzlichen Vorhaben nicht stemmen.

