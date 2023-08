Würzburg

10:42 Uhr

Entlaufene Kuh in Ochsenfurt sorgt für Aufregung: Bahnstrecke zeitweise gesperrt

Eine entlaufene Kuh hielt die Polizei in Ochsenfurt am Sonntagmorgen auf Trab.

Plus Eine entlaufene Kuh sorgte am Sonntagmorgen für einen ungewöhnlichen Polizeieinsatz in Ochsenfurt. Zeitweise musste sogar die Bahnstrecke gesperrt werden.

Am Sonntagmorgen verursachte eine entlaufene Kuh eine Sperrung der Bahngleise im Bereich Ochsenfurt und hielt die Einsatzkräfte in Atem, hieß es in einer Pressemitteilung der Polizei. Bei der Polizeiinspektion Ochsenfurt gingen zuvor mehrere Meldungen über eine entlaufende Kuh ein, die sich im Bereich der Tückelhäuser Straße aufhalten soll.

Wenig später wurde das entlaufene Tier auf den Bahngleisen im Bereich des Ochsenfurter Bahnhofs gesichtet. Ein herannahender Güterzug musste seine Geschwindigkeit verlangsamen und schließlich bis zum Stillstand abbremsen. Im weiteren Verlauf musste der komplette Bahnverkehr für rund eine Stunde gesperrt werden. Das Tier konnte schlussendlich, durch die eingesetzten Polizeistreifen und die vom Tierhalter organisierten Helfer, zurück auf seine Weide getrieben werden. Zu einer Gefährdung von Personen kam es nicht.

