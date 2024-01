Schweinfurt/Dittelbrunn

04:00 Uhr

Entscheidung über Auslieferung im Mordfall Cornelia Hümpfer: Kommt der Beschuldigte jetzt nach Schweinfurt?

Kommt es 45 Jahre nach dem Tod von Cornelia Hümpfer doch noch zu einem Mordprozess in Schweinfurt? Anfang dieses Jahres soll in den USA über die Auslieferung des Verdächtigen entschieden werden.

Plus Der ehemalige Soldat sitzt weiter in Untersuchungshaft. Ob er ausgeliefert wird, soll jetzt das US-Außenministerium entscheiden. Was in den Anhörungsprotokollen steht.

Seit seiner Festnahme vor sechs Monaten ist die endgültige Entscheidung offen: Muss ein 69-jähriger ehemaliger US-Soldat aus Nebraska zurück nach Schweinfurt, wo er vor 45 Jahren stationiert gewesen war und wo er damals seine 18-jährige Freundin brutal erstochen haben soll?

Nach 45 Jahren hofft die Familie von Cornelia Hümpfer aus Dittelbrunn jedenfalls, dass der Fall doch noch vor Gericht geklärt wird. Die junge Frau aus dem Landkreis Schweinfurt war am 21. April 1978 mit 14 Messerstichen getötet und auf einem schlammigen Feldweg zurückgelassen worden.

