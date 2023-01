Schweinfurt

04:00 Uhr

Entsorgung von Altglas: 5 Tipps zum richtigen Umgang mit Leergut

Volle Altglascontainer gibt es immer wieder. Was zu tun ist, wenn die Behälter voll sind und an welchen Standorten Glas abgegeben werden kann.

Plus Um Energie zu sparen und die Umwelt zu schonen, wird Glas in Deutschland recycelt. Doch bei der Entsorgung gibt es einiges zu beachten. Was erlaubt ist und was nicht.

Von Marcel Dinkel Artikel anhören Shape

Immer wieder kommt es vor, dass Altglascontainer überfüllt sind oder Wertstoffe in der falschen Tonne landen. Auch in Unterfranken haben volle Abgabebehälter in einzelnen Städten und Landkreisen für Ärger gesorgt. Doch anstatt Flaschen und Dosen wieder mitzunehmen, landen diese meist neben den Behältern, im Glauben, dass irgendwer den Müll wegräumt.

