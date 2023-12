Kolitzheim

16:00 Uhr

Enttäuschte Eltern: Realschüler aus Kolitzheim erhalten Buskosten nach Gerolzhofen nicht erstattet

Schülerinnen und Schüler steigen am Schulzentrum in Gerolzhofen in einen Bus ein. Kinder aus mehreren Kolitzheimer Gemeindeteilen, die die Realschule in Gerolzhofen besuchen, erhalten keine Schulwegkosten ersetzt.

Plus Das Landratsamt Schweinfurt pocht auf das Gesetz und sagt: Ausnahmen sind nicht möglich. Früher war dies anders. Ein Blick ins Detail wirft weitere Fragen auf.

Jahrzehntelang haben Kinder und Jugendliche aus Kolitzheim, Herlheim, Stammheim und Zeilitzheim die Ludwig-Derleth-Realschule (LDR) in Gerolzhofen besucht. Jetzt sind nur noch vereinzelte Schülerinnen und Schüler aus diesen Ortsteilen der Gemeinde Kolitzheim an der Schule. Das hat vor allem einen Grund: Das Landratsamt Schweinfurt übernimmt seit dem Schuljahr 2022/23 für Schulpflichtige aus den vier Ortschaften, die von da an neu die LDR gehen, keine Schulwegkosten mehr. Es gibt nur noch einen freiwilligen Zuschuss, der nicht ganz die Hälfte der Kosten deckt. Eltern, die ihre Kinder dennoch an die LDR schicken, müssen über 500 Euro pro Jahr aus eigener Tasche zahlen.

Drei Familien aus Kolitzheim und Herlheim, die ihren Namen hier nicht lesen möchten, haben diese Kröte geschluckt – zum Wohl ihrer Kinder, wie sie im Gespräch mit dieser Redaktion schildern. Sie sind vom Konzept der LDR als digitale Projektschule mit Tablet-Klassen überzeugt. Deshalb möchte sie ihren Nachwuchs, der die sechste Jahrgangsstufe besucht, auch nicht an die Realschule des Franken-Landschulheims (FLSH) in Gaibach schicken. Die Schulbuskosten dorthin bekämen sie vom Landratsamt bezahlt – in voller Höhe.

