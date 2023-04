Würzburg

17:00 Uhr

Entwicklung in der Würzburger Innenstadt: Die Läden werden weniger, dafür gibt es mehr Gastronomie

Ein Beispiel von mehreren: In der Eichhornstraße wurde aus dem Traditionsgeschäft "Pelz und Leder" Drescher die "Brotzzeitbar"

Plus Auch in Würzburg verändert sich der Einzelhandel. Laut Branchenvertretern steht er aber immer noch gut da: In Schweinfurt gibt es dreimal soviel Leerstand.

Die gute Nachricht für den Einzelhandelsstandort Würzburg: "Die Anzahl der Besucher der Innenstadt steigt und ist fast wieder auf dem Niveau von 2019, also vor Corona", sagt Wolfgang Weier, Geschäftsführer des Stadtmarketingvereins "Würzburg macht Spaß". Auch mit der Umsatzentwicklung sind die Händlerinnen und Händler im Großen und Ganzen zufrieden, hat Volker Wedde, Bezirksgeschäftsführer beim Handelsverband Bayern (HBE), bei einer Umfrage unter seinen Mitgliedern erfahren.

Die schlechte Nachricht: Auch in Würzburg stehen Geschäfte leer. Viele davon in der Kaiserstraße, aber auch in der neuen Fußgängerzone Eichhornstraße gibt es leere Läden. Momentan sind laut HBE mit 22 Läden drei Prozent von insgesamt etwa 730 Geschäften nicht vermietet. "Dieser Wert ist wirklich gut", sagt der HBE-Bezirksgeschäftsführer. Vor Corona war der Leerstand mit 26 Geschäften sogar höher.

