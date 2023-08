Er gehört zu den Stars von Fastnacht in Franken: Oti Schmelzer hat den Bayerischen Verdienstorden bekommen

Plus "Man kann über alles lachen": Der Humorist und Publikumsliebling aus Oberschwappach sieht die hohe Auszeichnung als Krönung seines Lebenswerks.

Kabarett und Verdienstorden – passt das zusammen? "Ja", sagt der Oberschwappacher Humorist Oti Schmelzer mit Stolz. Die Verleihung des Bayerischen Verdienstordens, den er am 5. Juli im Antiquarium der Münchner Residenz aus den Händen des Bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder erhalten hat, ist für Oti Schmelzer "die Krönung eines Lebenswerkes". Deshalb war es für den Humoristen aus den Haßbergen auch ein erhabenes Gefühl, als einer von 88 Personen aus allen gesellschaftlichen Bereichen den Verdienstorden entgegennehmen zu dürfen.

Der Bayerische Verdienstorden ist eine Wertschätzung für jene, die sich mehr als andere für die Gesellschaft einsetzen und eine Bestätigung, um das Engagement nicht aufzugeben. Der Orden, der auch Ansporn für andere sein soll, ist nicht nur ein schmückendes Accessoire, sondern bringt auch Vergünstigungen: Die Ausgezeichneten dürfen mit einer Begleitperson kostenlos die staatlichen Schlösser und Museen besuchen und umsonst mit dem Schiff auf den bayerischen Seen fahren.