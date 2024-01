Rottendorf

04:00 Uhr

Er hat sein Handwerk bei Frankonia gelernt: Der beste deutsche Büchsenmacher-Geselle kommt aus Rottendorf

Plus Klaus Lehmann ist Büchsenmachergeselle und Bundessieger 2023 in seinem Handwerk. Was den den jungen Mann von der Ostsee und seinen "französischen Stecher" besonders macht.

Von Lilli Pospischil Artikel anhören Shape

Es war eigentlich ein ganz normaler Arbeitstag Anfang Dezember, nach dem Klaus Lehmann nach Hause kam und seine E-Mails durchsah. Doch an diesem Tag fand der 21-jährige darunter eine Einladung in das Berliner Congress Center. Die Jury der „Deutschen Meisterschaft im Handwerk – German Craft Skills“ (DMH) hatte ihn zum Bundessieger 2023 in seinem Handwerk als Büchsenmacher gekürt. Für den damals frisch ausgelernten Gesellen eine große Überraschung und Ehre.

Für die Ausbildung zieht das Ausnahmetalent knapp 800 Kilometer weg von Zuhause

Aufgewachsen ist Klaus Lehmann an der Ostseeküste, sein Abitur machte er in Mecklenburg-Vorpommern. Für seine Ausbildung zum Büchsenmacher verschlug es ihn dann aber bis nach Rottendorf im Landkreis Würzburg, in die Zentralwerkstatt der Frankonia Handels GmbH & Co. KG. Eine der wenigen Firmen bundesweit, die Möglichkeit bietet, diesen Beruf zu erlernen. "Mein Vater geht zur Jagd", erklärt Lehmann. Außerdem hätte er schon immer ein Händchen für das Heimwerken gehabt. Nun ist er seit Juni vorigen Jahres Büchsenmachergeselle. Und seit dem 9. Dezember offiziell der Beste in Deutschland seines Fachs.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .