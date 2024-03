Würzburg

04:10 Uhr

Er war ein Würzburger "Außenbürger": Wie der kleine Georg Götz nach dem 16. März 1945 Sehnsucht nach der Heimat hatte

Plus Zehntausende Menschen wurden nach dem Bombenangriff des 16. März 1945 aus Würzburg in umliegende Orte evakuiert. Sie wollten zurück, konnten aber oft nicht – wie Georg Götz.

Von Roland Flade

Der Brief, den Heinz Kilian am 11. März 1948 an den Würzburger Stadtrat schickte, ließ an Deutlichkeit nichts zu wünschen übrig. "Tagtäglich kommen zu mir die Würzburger gelaufen, um irgendwie einen Weg zu finden, welcher sie am schnellsten wieder nach Würzburg bringt", schrieb Kilian, der für Zehntausende von Menschen zuständig war, die nach dem Luftangriff des 16. März 1945 Würzburg verlassen mussten und in umliegenden Orten notdürftig untergebracht wurden.

Kilian war zornig, denn er hatte gehofft, dass freigewordene Holzbaracken am Hubland für Ausgebombte zur Verfügung gestellt würden. Es sei "eine Schande und Blamage" für die Stadt, "dass diese Baracken heute noch unbewohnt sind", schrieb er. Sein Zorn dürfte nicht kleiner geworden sein, als er wenig später erfuhr, dass die Regierung von Unterfranken in den Baracken stattdessen Vertriebene aus den deutschen Ostgebieten unterbrachte.

