Würzburg

04:00 Uhr

Erbstücke und Raritäten: 4 außergewöhnliche Objekte vom Flohmarkt auf der Würzburger Talavera und ihre Geschichte

Vier Leute und vier besondere Stücke im Angebot: Ronja Jäger und Verkäufer Joe (oben), Thilo Drescher und Volker Schulze (unten) auf dem Mainwiesen-Flohmarkt in Würzburg Ende April.

Plus Er lockt immer viele Leute an, der große Flohmarkt auf den Mainwiesen in Würzburg. Weil es für Jäger und Sammlerinnen viele ungewöhnliche Dinge gibt. Wie diese hier.

Von Julia Rüther

Wenn der Frühling kommt, beginnt in Würzburg die Flohmarkt-Saison. Dann begeben sich Jäger und Sammlerinnen wieder auf die Suche nach außergewöhnlichen Schätzen und günstigen Schnäppchen. Zu den besonders beliebten Flohmärkten zählt von April bis Oktober der Markt auf den Talavera-Mainwiesen.

Der Aufbau beginnt am früh um sechs. Eine halbe Stunde später trudeln schon die ersten Besucherinnen und Besucher ein. Beim großen Flohmarkt am vergangenen Samstag haben wir uns auf die Suche nach besonderen Dingen gemacht - und die Verkäuferinnen und Verkäufer nach der Geschichte dahinter gefragt.

