Schweinfurt

08:32 Uhr

Erdbeben in der Türkei: "Von mir liegen noch zwei Cousins unter den Trümmern"

In Schweinfurt sammelten die Menschen zahlreiche Kleidungsstücke und Decken für die Betroffenen im Erdbebengebiet an der türkisch-syrischen Grenze.

Plus Am Montagmorgen haben schwere Erdbeben die türkisch-syrische Grenzregion erschüttert. Wo Menschen in Schweinfurt spenden können und was dringend benötigt wird.

Nach den verheerenden Erdbeben der türkisch-syrischen Grenzregion steigt die Zahl der Toten und Verletzten stündlich. Laut Medienberichten gehen die Behörden vor Ort mittlerweile von über 7000 Todesopfern aus. Neben der internationalen Hilfe laufen derweil auch in Schweinfurt Hilfsaktionen für Betroffene an. "Das Ausmaß der Katastrophe ist erheblich und nicht beschreibbar", sagen die Vorsitzenden der beiden großen türkischen Glaubensgemeinden, Mehmet Ciy (Ditib) und Fatih Bilir (IGMG), in Schweinfurt.

