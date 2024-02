Erdrutsch auf der B 279 kurz nach der Auffahrt zur A 71 bei Wülfershausen: Straße ist seit Sonntagnacht gesperrt

Plus Geröll, Erde, Steine und Büsche rutschten in der Nacht auf die Straße kurz nach der Brücke zur Autobahnauffahrt bei Wülfershausen. Die Strecke wurde gesperrt.

Am Sonntag gegen 2.30 Uhr alarmierte die Polizeiinspektion Bad Neustadt die Straßenmeisterei über einen großflächigen Erdrutsch. Ein Autofahrer hatte diesen über die Integrierte Leitstelle Schweinfurt mitgeteilt. Kurz nach der Brücke zur Autobahnauffahrt von Wülfershausen kommend war eine große Menge Erde, Gestein, Büsche und Geröll auf die rechte Fahrbahn gerutscht.

Schaden an Fahrzeugen entstand durch den Erdrutsch nicht. Die Straße war danach allerdings auf einer Länge von 250 Metern nicht befahrbar. Wie es zu dem Hangrutsch kam und ob der Hang weiter abzurutschen droht, ist bisher nicht bekannt. Die Mitarbeitenden der Straßenmeisterei sperrten laut dem Polizeibericht sofort die Zufahrt.