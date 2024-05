Schweinfurt/Dittelbrunn

17:45 Uhr

Erfolg für Schweinfurter Ermittler: US-Behörden liefern Verdächtigen im Mordfall Cornelia Hümpfer aus

Der Mord an Cornelia Hümpfer aus Dittelbrunn (Lkr. Schweinfurt) beschäftigt Ermittler seit mehr als 45 Jahren. Jetzt wird ein von Beginn an verdächtigter früherer Soldat der US-Armee nach Schweinfurt ausgeliefert.

Plus Wird der gewaltsame Tod der jungen Frau aus Dittelbrunn nach 46 Jahren aufgeklärt? Jetzt soll ein 70-jähriger Ex-Soldat aus den USA erneut befragt werden - in Schweinfurt.

Von Manfred Schweidler

Überraschende Entwicklung im Mordfall Cornelia Hümpfer: Fast 46 Jahre lang sah es so aus, als bliebe die Gewalttat an der jungen Frau aus Dittelbrunn ungeklärt - und ein verdächtiger US-Soldat käme ohne Anklage und Prozess davon. Schon kurz nach dem Fund der getöteten 18-Jährigen auf einem Feldweg im April 1978 war die Polizei auf ihren damals 24 Jahre alten Freund gekommen. Er war damals in Schweinfurt stationiert - und wies die Anschuldigungen gegen ihn damals und bei mehreren späteren Gelegenheiten von sich.

Schweinfurter Staatsanwaltschaft bestätigt Auslieferung

Nun hat ein elfmonatiges Hin und Her ein Ende: Der beschuldigte Tommy M. wird von den US-Behörden ausgeliefert, um sich in Schweinfurt seiner Verantwortung zu stellen. Das hat Oberstaatsanwalt Reinhold Emmert jetzt auf Anfrage bestätigt.

