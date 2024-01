Würzburg

11:00 Uhr

Erhöhung der Mehrwertsteuer in der Gastronomie: Wie Betriebe in Stadt und Landkreis Würzburg damit umgehen

Plus Die Mehrwertsteuer in der Gastronomie beträgt wieder 19 Prozent. Welche Auswirkungen hat die Erhöhung auf Betriebe in Stadt und Landkreis Würzburg und ihre Preise?

Von Julia Rüther, Lilli Pospischil

Bundeskanzler Olaf Scholz ( SPD) hat sein Versprechen von 2021, die gesenkte Mehrwertsteuer in der Gastronomie nie mehr abzuschaffen, nicht gehalten. Denn seit Anfang Januar gelten auf Speisen, die in einem Gastronomiebetrieb gegessen werden, wieder die ursprünglichen 19 Prozent. Gastronominnen und Gastronomen aus Stadt und Landkreis Würzburg verfolgen nun verschiedene Strategien, um mit der Mehrwertsteuererhöhung umzugehen. Wie wirkt sich das auf die Endverbraucherpreise aus?

Welche Folgen die Mehrwertsteuererhöhung auf die Preise haben kann, ist in manchen Gastronomiebetrieben bereits sichtbar. So machten die Weinstuben Juliusspital in Würzburg Anfang Dezember auf ihrer Speisekarte transparent, dass die Preise um etwa zwölf Prozent steigen werden. "Wir müssen die Mehrwertsteuererhöhung an unsere Gäste weitergeben; es geht leider nicht anders", sagt Inhaber Frank Kulinna. Denn neben der gestiegenen Mehrwertsteuer habe er noch mit weiteren Preissteigerungen zu kämpfen.

