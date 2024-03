Bad Kissingen

12.03.2024

Erleichterung im Parkwohnstift? Drohende Schließung der Seniorenresidenz in Bad Kissingen wohl vorerst abgewendet

Plus Die Zukunftsängste im Parkwohnstift weichen offenbar leichter Zuversicht. Warum für manche Bewohner der aufkeimende Optimismus aber zu spät kommt.

Von Wolfgang Dünnebier

Der Schock bei den Bewohnerinnen und Bewohnern des Parkwohnstiftes in Bad Kissingen sitzt noch tief. Am Faschingsdienstag hatte die Leitung der AWO Unterfranken nach Schilderung von Betroffenen aus heiterem Himmel die Insolvenz des Tochterunternehmens Parkwohnstift gGmbH verkündet und die Schließung der Seniorenresidenz zum 30. Juni 2024 in den Raum gestellt.

Jetzt gibt es allerdings Signale, die hoffnungsvoller stimmen. Eine offizielle Bestätigung zum Stand der Dinge steht zwar noch aus. Klar ist aber: Die Arbeiterwohlfahrt Unterfranken hat sich die Kritik an ihrer bisherigen Informationspolitik offenbar zu Herzen genommen. Sie hält die Betroffenen über die Sondierungen zur Rettung des Hauses auf dem Laufenden.

