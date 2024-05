Ermittlungen an Uniklinik Würzburg: Medizinrechtler erklärt, warum Arzthaftungssachen "einen langen Atem" brauchen

Plus Vorgänge an der Uniklinik Würzburg haben aktuell für Schlagzeilen gesorgt. Von einer schnellen Klärung ist nicht auszugehen. Weshalb, sagt Fachanwalt Alexander Lang.

Gerade haben Vorgänge um zwei leitende Mediziner der Uniklinik Würzburg für Schlagzeilen gesorgt. Es soll zu Fehlern bei einer OP und deren Dokumentation gekommen sein – die Vorwürfe werden von den mittlerweile entlassenen Ärzten bestritten. Sie wehren sich vor dem Arbeitsgericht gegen die Kündigungen. Gleichzeitig ermittelt die Staatsanwaltschaft Würzburg zu einer Reihe weiterer Operationen, an der die beiden in unterschiedlicher Weise beteiligt gewesen sein sollen. Solange nichts Gegenteiliges bewiesen ist, gilt für beide Mediziner die Unschuldsvermutung.

Von einer schnellen Aufklärung einer solchen Auseinandersetzung mit medizinrechtlichem Bezug ist nicht auszugehen. Dr. Alexander Lang, Fachanwalt für Medizinrecht der Kanzlei Steinbock aus Würzburg, erklärt, weshalb die Wahrheitssuche bei medizinischen Streitfällen so schwierig ist.