Bad Kissingen

16:40 Uhr

Ermittlungen zu Cyber-Angriff in Bad Kissingen: Wer "Hunters International" ist und wie diese Kriminellen vorgehen

Das will keiner erleben: vor einem Laptop zu sitzen, der von einem (in diesem Fall fiktiven) Verschlüsselungstrojaner (Ransomware) befallen ist.

Plus Kripo Schweinfurt und Generalstaatsanwaltschaft Bamberg bearbeiten den Hacker-Angriff auf die Deegenbergklinik im Oktober. Warum solche Fälle bayernweit zunehmen.

Von Isolde Krapf Artikel anhören Shape

Im Oktober 2023 war das Datensystem der Deegenbergklinik von Kriminellen gehackt worden. Ein Trojaner, der schon Wochen zuvor unbemerkt ins Datennetz eingeschleust worden war, hatte seinerzeit die gesamte EDV-Versorgung der Klinik lahmgelegt.

Die Folgen waren enorm: Die Klinik wurde, was den Geschäftsbetrieb anging, über Wochen hinweg in alte Zeiten zurückversetzt, in denen es noch keinen Computer gab. Man musste improvisieren, interne Lösungen für anstehende Probleme finden. Renommierte IT-Spezialfirmen wurden beauftragt, die vorsichtig versuchten, über einen langen Zeitraum hinweg die eingeschleusten Schadprogramme zu entfernen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen