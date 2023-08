Würzburg

15.08.2023

Erneute Protestaktion: Letzte Generation blockiert Bundesstraße B19 in Würzburg mit Traktor

Unterwegs auf der Fahrbahn: Aktivistinnen und Aktivisten der Bewegung "Letzte Generation" am Dienstagnachmittag auf der Bundesstraße B19 in Würzburg. Die Polizei leitete den Verkehr um.

Plus Die B 19 in Würzburg war an diesem Dienstagnachmittag in beide Richtungen gesperrt. Grund: eine erneute Protestaktion der Letzten Generation.

Von Aaron Niemeyer, Gina Thiel

Einen Tag nach der Blockade auf der Alten Mainbrücke macht die Protestgruppe "Letzte Generation" erneut mit einer Aktion in Würzburg auf sich aufmerksam: Einige Dutzend Aktivistinnen und Aktivisten sind am Dienstag um 15 Uhr aus zwei Richtungen auf die B 19 gestartet, um diese aus zwei Richtungen zu blockieren - unter anderem mit einem Traktor.

Polizei hat B 19 in Würzburg in beide Richtungen abgeriegelt

Etwa 40 bis 50 Aktivistinnen und Aktivisten setzten sich von der Rottendorfer Straße aus in Marsch Richtung Bundesstraße. Zeitgleich startete rund ein Dutzend Mitglieder der Gruppierung in der Sanderau auf Höhe der Aral-Tankstelle auf die B 19.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

