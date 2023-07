Haßfurt

Erneuter Angriff auf die Regenbogenflagge der Caritas in Haßfurt: Täter "voller Haß und Zerstörungswille"?

Unbekannte haben eine Fahne in Regenborgenfarben geklaut, die am Caritas-Haus in Haßfurt hing. (Symbolbild)

Plus Caritas-Geschäftsführerin Anke Schäflein sieht direkten Zusammenhang des Fahnen-Diebstahls mit dem Christopher-Street-Day in Haßfurt. Und zeigt sich schockiert.

Die Regenbogenfahne ist zum Symbol der queeren Bewegung geworden, sie steht für sexuelle Freiheit, für Toleranz und Akzeptanz der Vielfalt von Lebensformen. Von den sechs Farben der 2,5 mal 1,2 Meter großen Regenbogenfahne, die noch am Wochenende am Caritas-Haus in Haßfurt hing, ist am Montagmorgen nur eine Öse und ein daran hängender kleiner lila Fitzel übriggeblieben: Unbekannte haben die Fahne heruntergrissen und entfernt. Für Caritas-Geschäftsführerin Anke Schäflein ist das ein gravierender und schockierender Vorfall.

Schon im November gab es einen Brandanschlag auf die Fahne

Es ist der zweite Angriff auf die bunte Flagge, die die Caritas seit dem ersten Christopher-Street-Day (CSD) im Landkreis Haßberge Ende August vergangenen Jahres am Julius-Echter-Haus in der Oberen Vorstadt gehisst hat. Im November hatten bisher nicht identifizierte Personen die Fahne angezündet und so stark beschädigt, dass sie ausgetauscht werden musste. Dass die Textilie nicht vollständig abbrannte und dadurch möglicherweise auch das über 300 Jahre alte Caritas-Gebäude gefährdete, ist in ihrer Materialbeschaffenheit begründet: Sie bestand aus schwer entflammbaren Kunstfasern.

