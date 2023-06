Erneuter Todesfall bei "Go&Change" in Lülsfeld: 56-Jähriger starb im Oktober 2022 nach Einnahme von Drogen

Plus Vor acht Monaten starb ein Mann auf dem Anwesen der Gemeinschaft im Landkreis Schweinfurt. Es ist der vierte Tote in ihrem Umfeld. Der Fall bestätigt frühere Berichte.

Auch nach der Festnahme des Kopfes der Gemeinschaft "Go&Change" wegen des Verdachts der Vergewaltigung reißen die Schreckensnachrichten aus Lülsfeld (Lkr. Schweinfurt) nicht ab. Wie Recherchen der Redaktion ergeben haben, kam im Oktober 2022 ein 56-Jähriger in dem früheren Kloster, das die Gemeinschaft bewohnt, ums Leben. Acht Monate lang blieb die Todesursache unklar. Diese Woche sorgte nun ein toxikologisches Gutachten für Klarheit: Der Mann hatte Drogen genommen.

Konkret seien der Ecstasy-Wirkstoff MDMA und das Narkosemittel Ketamin im Blut des 56-Jährigen nachgewiesen worden, teilt Reinhold Emmert von der Staatsanwaltschaft Schweinfurt mit. "Nach Einschätzung der Rechtsmedizin" sei eine "Intoxikation mit Ketamin bei verminderter Belastbarkeit des Organismus" ursächlich für den Tod des Mannes gewesen.