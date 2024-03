Erneuter Warnstreik legt die Produktion bei MIWE in Arnstein lahm: Verhandlungen vorerst gescheitert

Plus Nach dem ersten Warnstreik im Herbst 2023 war das Unternehmen in die Verhandlungen eingestiegen, doch diese blieben ergebnislos. Die Sorgen der Belegschaft scheinen zu wachsen.

Finanzielle Sorgen der Beschäftigten waren das große Thema beim zweiten Warnstreik vor den Werkstoren der Firma MIWE in Arnstein – und viel Zuspruch von mehreren Seiten, weiter auf einen Haustarifvertrag zu bestehen. Dem Streik ging ein Warnstreik im Herbst 2023 voraus, auf den Verhandlungen mit dem Unternehmen folgten. Diese sind allerdings bis Ende Februar 2024 ohne Ergebnis geblieben, heißt es vonseiten der IG Metall.

Die Gewerkschaft fordert nicht nur einen Haustarifvertrag, sondern auch eine Lohnerhöhung, die der Hersteller von Back-Automaten bereits vergangenes Jahr zugesagt und wieder zurückgezogen habe. Für eine Erfüllung der Gehaltszusage klagen einige Beschäftigte nach Informationen der IG Metall nun vor dem Arbeitsgericht. Außerdem halten Betriebsrat und Gewerkschaft an der Forderung nach einer Inflationsausgleichszahlung unabhängig von der Kassenlage des Unternehmens fest. Die Löhne bei MIWE sollen rund 20 Prozent unter den gängigen Tariflöhnen liegen.