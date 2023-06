Erst 28 und jetzt Chef der traditionsreichen Distelhäuser Brauerei: Wie Moritz Bauer in die Heimat zurückkehrte

Plus Moritz Bauer hat die Leitung der Brauerei aus dem Taubertal wieder in die Familie zurückgeholt. Warum das nicht zwangsläufig war und wie der junge Unternehmer vorgeht.

"Das wäre mir peinlich": Dieser Satz lässt tief blicken. Er drückt eine Bescheidenheit aus, die man Chefs nicht zwangsläufig zuschreibt. Doch Chef ist Moritz Bauer jetzt: Der 28-Jährige leitet die traditionsreiche Distelhäuser Brauerei in Tauberbischofsheim (Main-Tauber-Kreis). Ein Unternehmen, hinter dem eine Familiendynastie mit zuletzt sensiblen Hürden steht.

Peinlich wäre Moritz Bauer, wenn er nach einer Gästeführung das Aufräumen der Biergläser an andere delegieren würde. Das macht er lieber selber. Und er räumt im Betriebshof auch schon mal eigenhändig den Abfall weg. Chef-Gehabe wie im Klischee? Das spürt man bei ihm nicht, im Gegenteil.