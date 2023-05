Erst der Eurovision Song Contest-Vorentscheid, dann der ZDF-Fernsehgarten: Trong will mit Asia-Pop berühmt werden

In Vietnam ist Trong Hieu Nguyen aus Bad Kissingen ein Superstar. In Deutschland will der Tänzer und Sänger es werden. Ist er auf dem richtigen Weg dorthin?

Wenn der Bad Kissinger Sänger und Tänzer Trong Hieu Nguyen in Vietnam auftritt, müssen ihn Bodyguards durch kreischende Fanmassen schleusen. Nachdem er 2015 im Heimatland seiner Eltern die Castingshow "Vietnam Idol" gewonnen hat, ist er dort heute ein Superstar. Einen Status, den er sich auch in Deutschland erarbeiten will.

Trong aus Bad Kissingen hat es nicht bis ins ESC-Finale nach Liverpool geschafft

Erreicht er dieses Ziel? Ein wichtiger Schritt dahin war seine Teilnahme am deutschen Vorentscheid für den Eurovision Song Contest. "Für Deutschland beim Eurovision Song Contest anzutreten ist mein Traum", so der 30-Jährige. Geschafft hat er es zumindest diesmal nicht. Beim ESC-Finale in Liverpool steht am Samstagabend die Hamburger Band "Lord of the Lost" auf der Bühne.

Und dennoch: Seinem Ziel, auch in Deutschland ein Star zu werden, ist er näher gekommen. Wenn er heute durch Berlin spaziert, wird er immer wieder angesprochen und nach Autogrammen und gemeinsamen Fotos gefragt, erzählt er.

In seiner Heimatstadt Bad Kissingen kann er noch unerkannt durch die Fußgängerzone schlendern, wie sich bei einem Termin mit dieser Redaktion zeigt. Selfies mit Passanten bleiben aus. Und dennoch, immer wieder erntet er auch hier verstohlene Blicke und kleine Grüppchen beginnen zu tuscheln.

Trong Hieu Nguyen will in der deutschen Musikbranche Fuß fassen

"Seit dem ESC-Vorentscheid ist für mich unglaublich viel passiert", sagt Trong Hieu Nguyen. Vor allem persönlich habe er sich weiterentwickelt: "Ich bin viel professioneller geworden." Der 30-Jährige weiß genau was er will. "Ich möchte in der deutschen Musikbranche Fuß fassen. Bisher wusste ich nicht, ob das für mich überhaupt möglich ist, aber der ESC hat mir die Türen geöffnet!"

Ob Süddeutsche, Zeit oder Vogue – Trong war Thema in vielen großen Medien. Der Sohn vietnamesischer Einwanderer, der im Asylbewerberheim aufwuchs, und im Heimatland seiner Eltern ein Superstar ist, will es nun auch in der eigenen Heimat schaffen. Eine Geschichte, die aus Hollywood stammen könnte.

Doch wie schafft man es in Deutschland auf die großen Bühnen? Eine Frage, die den Musiker schon lange beschäftigt. "Ich hatte immer gedacht, dass man in Deutschland Künstler sehen wolle, wie Max Giesinger oder Mark Forster. Also bin ich in Jeans und T-Shirt aufgetreten und habe solche Musik gemacht", erzählt er.

Der Bad Kissinger Musiker will speziell sein

Stets wollte er sich an das deutsche Idealbild anpassen. Ein Bild, das er aufgrund seiner asiatischen Wurzeln nie verkörpert hat. "Nach der ESC-Show ist mir bewusst geworden, dass ich mein Alleinstellungsmerkmal behalten möchte. Ich möchte speziell sein."

Nun also Crop Top und viel Glamour – und das auch bei seinem Auftritt beim diesjährigen Saison-Auftakt des ZDF-Fernsehgartens. "Glitzer, bauchfrei und mit gebleichten Haaren. Einen Künstler wie mich hat der Fernsehgarten wohl noch nie gehabt", sagt er.

Speziell sein. Damit ist Trong authentisch und hofft auf seine Fans. "Auch in Deutschland gibt es eine Community für den Asia-Pop-Style", ist er überzeugt. Und hat bereits entsprechende Anfragen. "Ein Theater in Remscheid will eine Live-Show in dem Stil machen", so Trong Hieu Nguyen. "Es gibt viele junge Leute, die das cool finden."

BTS und Blackpink sind weltweit Superstars

Die südkoreanische Boygroup BTS wie auch die südkoreanische Girlgroup Blackpink sind in der Musikbranche Superstars, die weltweit große Konzerthallen füllen. Daran will er in Europa anknüpfen: "Dieser K-Pop-Wave ist gerade da und ich bin stolz darauf, ein Vertreter von Asia-Pop hier in Deutschland zu sein."

Seine Auftritte in Deutschland haben auch seiner Bekanntheit in Vietnam noch einmal einen Schub gegeben. "Vorher war ich dort ein bekannter Musiker, aber Musik ist ja auch Geschmackssache", erzählt er. "Aber die Teilnahme am ESC-Vorentscheid ist mehr als Musik. Die Menschen schätzen sehr, dass ich Elemente der vietnamesischen Kultur in die Welt trage. Das fanden sie total schön."

In Deutschland plant er nun weitere Musik. "Dieses Jahr veröffentliche ich eine neue Single, die mir sehr am Herzen liegt." Mit der Ballade, die er seinem 2021 verstorbenen Vater Chi Trung Nguyen gewidmet hat, ist er bei den "German Songwriting Awards" unter den ersten fünf Plätzen gelandet.

TV-Drehs für RTL sind geplant

Auf YouTube will der 30-Jährige zudem eine eigene Sendung veröffentlichen, für zwei RTL-Formate stehen TV-Drehs an und daneben laufen die Planungen für seine Asia-Konzert-Show und weitere Auftritte in ganz Deutschland.

Die sechswöchige Vorbereitung auf die deutsche ESC-Show hat ihn weit gebracht. "Ich bin dankbar für das, was ich erleben durfte. Es war die härteste Zeit in meiner Karriere, aber es ist einfach meine Bestimmung Musik zu machen."

Mit Wehmut blickt der Sänger am Samstagabend also nicht nach Liverpool auf die große ESC-Bühne. "Ich drücke natürlich Deutschland die Daumen und gönne den Jungs von 'Lord of the Lost' ihren Erfolg. Sie sind absolute Herzensmenschen, die respektvoll mit allen Künstlern umgegangen sind."

Trotzdem: Der Traum vom Eurovision Song Contest ist für ihn nicht vorbei.

"Mein Traum ist wahr geworden, indem ich im Vorentscheid auf der Bühne stehen durfte und einen mega Auftritt hatte", sagt er. "Aber ich will noch einmal mitmachen und für Deutschland beim ESC antreten. Ich will den Menschen zeigen, dass man alles schaffen kann!"