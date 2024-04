Versbach

17:00 Uhr

Erste 5G-Straßenlaternen in Würzburg: Wo genau der Handy-Empfang jetzt besser sein soll

Plus In Zusammenarbeit mit den Stadtwerken Würzburg stattet O2 einzelne Laternen mit Mobilfunksendern aus. Wo diese stehen und ob weitere geplant sind.

Von Christoph Sommer

O2 Telefónica und der Infrastrukturanbieter 5G Synergiewerk haben zusammen mit den Stadtwerken Würzburg die erste 5G-Straßenleuchte in Würzburg in Betrieb genommen. Der Mast steht an der Auffahrt zur Versbacher Straße, bei dem Kinderspielplatz gegenüber der Uni-Klinik. Die Anlage kombiniert Straßenleuchte und Mobilfunkstandort miteinander, teilt Telefónica in einer Pressemitteilung mit.

5G-Straßenleuchten verdichten das städtische Mobilfunknetz von O2

