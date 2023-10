Erste Analyse von Würzburger Politikwissenschaftler Leuerer zu Rechts-Ruck: "Das entspricht dem Zug der Zeit"

Plus Angst ist der Schlüssel, sagt Politologe Thomas Leuerer von der Uni Würzburg. Wie er das Ergebnis der Bayern-Wahl und das Abschneiden der Freien Wähler einschätzt.

Dass die "konservativen" bis "sehr konservativen Kräfte" massiv gestärkt aus der bayerischen Landtagswahl herausgehen, das ist für Dr. Thomas Leuerer, Politikwissenschaftler an der Universität Würzburg, das wichtigste Ergebnis des Wahlabends. "Wenn wir CSU, Freie Wähler und AfD zusammennehmen, dann sehen wir die Parteien, die sich rechts oder rechtsaußen positionieren, mit einer satten Zweidrittel-Mehrheit", sagte der Politologe nach den ersten Hochrechnungen.

Den deutlichen Trend nach rechts sieht der Würzburger Politikwissenschaftler nicht als bayernspezifisch an: "Das entspricht dem Zug der Zeit", sagt Leuerer. Nicht nur Bayern, auch Hessen rücke aktuell nach rechts - so wie viele europäische Staaten.