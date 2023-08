Altenmünster

04:00 Uhr

Erste Badesaison nach der Trockenlegung: Wie viel Spaß macht der Besuch am Ellertshäuser See wirklich?

Wer es mag, nur wenige Menschen um sich zu haben, ist derzeit am Ellertshäuser See richtig: Da der See wegen der Bauarbeiten an der Grundsperre nur halb gefüllt ist, kommen im Sommer 2023 deutlich weniger Badegäste als üblich.

Von Daniela Schneider

Der Ellertshäuser See im nördlichen Landkreis Schweinfurt ist im Sommer eigentlich ein Anziehungspunkt: für Badegäste, für Segel-Freunde, für Spaziergänger, für Sonnenhungrige. Doch 2023 ist alles anders, denn der größte Stausee Unterfrankens ist bisher nur halb gefüllt mit Wasser. Und das bringt durchaus Probleme.

Im November 2021 wurde, wie berichtet, das Wasser des normalerweise bis zu 16 Meter tiefen Sees abgelassen, um die Technik auf den neusten Stand zu bringen. Die Hauptabflussleitung war im Lauf der Jahre marode geworden. Der Wasserspeicher ist in den 1950er-Jahren gebaut worden. Wegen der dicken Sedimentschicht auf dem Grund, musste das Becken entschlammt werden. Seit Mai 2023 darf nun nach einer ausgefallenen Saison wieder gebadet werden: An einem abgegrenzten Bereich am Nordufer unterhalb von Sandstrand und Kiosk.

