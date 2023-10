Würzburg

04:00 Uhr

Erster Todestag von Barbara Stamm: So gedenken Freunde, Familie und Politik der beliebten Sozialpolitikerin

Plus Am 5. Oktober 2022 starb Barbara Stamm. Als "Mama Bavaria" und "soziales Gewissen" bleibt sie unvergessen. Weggefährten erinnern zum ersten Todestag an die Würzburgerin.

Von Michael Czygan Artikel anhören Shape

Dass sie krebskrank war, daraus hatte Barbara Stamm kein Geheimnis gemacht. Trotzdem kam die Nachricht von ihrem Tod für viele überraschend: Am 5. Oktober 2022 ist die ehemalige bayerische Landtagspräsidentin und Vize-Ministerpräsidentin in Würzburg ihrer schweren Krankheit erlegen. Barbara Stamm wurde 77 Jahre alt. An diesem Donnerstag jährt sich der Todestag zum ersten Mal.

Die Trauer im Oktober 2022 war groß. Ministerpräsident Markus Söder ( CSU) nannte die Verstorbene " Bayerns soziales Gewissen - ein Maßstab und Vorbild im Einsatz für die Mitmenschen". Über alle Parteigrenzen hinweg würdigten Politikerinnen und Politiker in ganz Deutschland Herzlichkeit und Empathie der gelernten Erzieherin.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen