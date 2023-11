Arnstein

12:48 Uhr

Erster Warnstreik bei MIWE legt Produktion lahm: 200 Beschäftigte fordern mehr Lohn

Plus Im Tarifstreit zwischen der IG Metall und MIWE in Arnstein gab es am Dienstagmorgen den ersten Warnstreik. Die Angestellten waren vor allem frustriert.

Der Frust ist groß bei den Beschäftigten von MIWE in Arnstein und entlud sich beim ersten Warnstreik vor den Werkstoren des Backmaschinenherstellers. "Die Produktion steht still", sagte Gürcan Erdinc, der Betriebsratsvorsitzende des Backmaschinenherstellers in Arnstein. Rund 200 Personen versammelten sich am Dienstagmorgen vor den Werkstoren und auch im Homeoffice wurde von etwa 30 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gestreikt, so Erdinc. Er sei stolz, dass sich die Belegschaft nicht spalten lasse.

Beschäftigte von MIWE in Arnstein lassen ihren Frust beim Warnstreik ab

"Ich kann gar nicht so schlecht arbeiten, wie ich bezahlt werde" oder "Dieses Plakat ist fast so erbärmlich wie eure Verhandlungsbereitschaft" war auf den Schildern der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen von MIWE zu lesen. Alexander Schmitt, ein Angestellter von MIWE, sagte im Gespräch mit der Redaktion: "Wir sind 18 Jahre lang verarscht worden und haben zwei Stunden umsonst gearbeitet." Er wolle vor allem fair behandelt und bezahlt werden.

