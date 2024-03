Würzburg

09:20 Uhr

Erster Wellenstreik bei der Deutschen Bahn: Darum fahren am Hauptbahnhof in Würzburg trotzdem viele Züge

Die Bahnhofshalle war am Morgen des 7. März trotz des Streikes gefüllt.

Plus Bereits zum fünften Mal in der Tarifrunde legen die GDL-Lokführer ihre Arbeit nieder. Für Würzburg bedeutet das wieder Chaos am Hauptbahnhof – oder etwa nicht?

Von Gina Thiel

Es ist viel los am Hauptbahnhof in Würzburg. Gegen 7.30 Uhr am Morgen tummeln sich viele Menschen im Bahnhofsgebäude. Aus einem gerade eingefahrenen Zug strömt eine lange Schlange mit Menschen, die eilig versuchen noch die nächste Straßenbahn oder den Bus zu erreichen. Ein ungewöhnliches Bild für einen angekündigten Streiktag.

Und auch an den Gleisen ist viel los. Gleich fünf Regionalbahnen warten auf die Abfahrt. Allesamt nur mäßig gefüllt und auch im einfahrenden ICE nach Hamburg scheinen bisher nur vereinzelte Menschen zu sitzen. Für eine Würzburgerin, die am Gleis wartet, bedeutet das Aufatmen. Ursprünglich wollte sie schon 6.30 Uhr mit dem Zug nach Göttingen fahren, nun fährt sie eine Stunde später. Gefrustet ist sie deshalb aber nicht. "Ich habe einen tollen Sparpreis bekommen und das Ticket war nicht teuer", sagt sie. Und erzählt auch, dass sie regelmäßige Bahnfahrerin ist – aus Überzeugung.

