Erweiterung der Uniklinik Würzburg: Warum die Planungen für dieses Milliardenprojekt so aufwändig sind

Plus Es ist ein Mammut-Bau, allein im ersten Abschnitt entstehen vier Kliniken und 1500 Räume. Die Planer haben viel zu berücksichtigen. Kommt dann auch das Geld vom Freistaat?

Die Dimensionen sind gewaltig, die Anforderungen enorm. Die Erweiterung des Würzburger Universitätsklinikums nach Norden gilt als das größte Hochbauprojekt in Unterfranken nach dem Zweiten Weltkrieg. Kosten: über eine Milliarde Euro, allein für den ersten Bauabschnitt.

In den kommenden Jahren sollen in zwei Abschnitten die Kopfkliniken, ein Zentrum Frauen-Mutter-Kind und eine Energiezentrale neu gebaut werden. Davor muss das Grundstück dafür erschlossen werden. Der Freistaat hatte nach langwierigen Verhandlungen vor fünf Jahren eine Fläche von zehn Hektar angekauft. Seitdem laufen Vorbereitungen und Planungen – aber wann wird gebaut?