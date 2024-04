LIEBE UNTER SPORTLERN

04:00 Uhr

Erzählt uns von der Liebe: Zwei Sportler-Paare aus Würzburg und ihre Geschichten

Plus Basketball bestimmt das Leben von Kreso und Hanna Loncar, Fußball und Bodybuilding das von Ingo Feser und Katharina Schneider. Der Sport ist auch das Herz ihrer Beziehungen.

Von Natalie Greß

Felix und Miriam Neureuther, Steffi Graf und Andre Agassi, Bastian Schweinsteiger und Ana Ivanovic: Für Liebe unter Sportlern gibt es berühmte Beispiele. Hier erzählen zwei in Würzburg lebende Paare, wie es ist, wenn der Sport das Herz der Partnerschaft schlagen lässt.

1. Basketballer & Basketballerin: Kresimir (41) und Hanna Loncar (42)

Bevor Hanna und Kresimir Loncar selbst wussten, dass sie ein Paar sind, "war es in unserer Basketball-Blase schon publik". Beide wirken belustigt, als sie an den Tag im Herbst 2000 zurückdenken, an dem sie sich kennengelernt haben. Fast ein Vierteljahrhundert ist das nun her.

