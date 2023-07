Rödelsee

24.07.2023

Heizungsexperte: Jedes Haus lässt sich mit Wärmepumpe heizen

Der Inhaber der Wärme- und Kältetechnik-Firma Gross in Rödelsee, Oliver Gross, baut im großen Stil Wärmepumpen ein.

Plus Das Heizungsgesetz hat die Bevölkerung verunsichert. Sollen Hausbesitzer nun auf Wärmepumpen umrüsten? Was empfiehlt ein Fachmann? Und was sagen Besitzer von Wärmepumpen?

Von Nargis Silva Artikel anhören Shape

Dass Wärmepumpen sehr effizient sind, beweist Oliver Gross, Inhaber einer Kälte-und Klimatechnik Firma in Rödelsee, direkt: Die große Lagerhalle seiner Firma samt der Büroräume wird ausschließlich mit Wärmepumpen beheizt. "Es gibt so viele Unwahrheiten über diese Technik, die wir alle mit Fakten widerlegen können", sagt Gross. Ein hartnäckiges Gerücht sei etwa, dass Wärmepumpen im Winter ineffizienter seien als im Sommer. Laut Gross spielt die Temperatur der Außenluft bei den neueren Anlangen jedoch nur eine untergeordnete Rolle: "Auch bei 0 Grad Celsius beinhaltet Luft Energie. Diese Luft wird gekühlt und aus der Temperaturdifferenz die Wärme gewonnen."

Gross ist gelernter Kälteanlagenbauer. Aus Erfahrung weiß er, dass es für jede Anwendung eine passende Wärmepumpe gibt. Ob Neubau, Altbau oder Fußbodenheizung: Noch nie hat er einen Auftrag ablehnen müssen, weil es an der Technik scheiterte. Grundsätzlich können Wärmepumpen Gebäude, Maschinen und Anlagen kühlen und heizen, indem sie die Umweltwärme von einem tiefen Temperaturniveau auf ein höheres anheben oder umgekehrt. Umweltfreundlich ist diese Technik deshalb, weil ihr als Wärmequelle allein die Außenluft, das Grundwasser oder Erdreich dient.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .