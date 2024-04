Augsfeld

23.04.2024

"Es ist das Beste, wenn das Tier in der Nähe seiner Herde stirbt": Rinderzüchter fordert weniger Hürden für den Weideschuss

Plus Immer mehr Schlachthöfe schließen, Transportwege werden länger. Diesen Stress möchte Fabian Schwemmlein aus Knetzgau seinen Tieren gerne komplett ersparen.

Von Lukas Reinhardt

Das Aus des Bamberger Schlachthofs hat Folgen für die gesamte Region. Besonders betroffen sind Tierhalter im Landkreis Haßberge. Aber nicht alle: Fabian Schwemmleins Rinder, 30 Stück an der Zahl, grasen die meiste Zeit des Jahres auf einer saftigen Weide in den Mainauen bei Augsfeld, Haßfurt.

Der 35-Jährige lebt in Hainert, Knetzgau, arbeitet als Projektleiter bei einem Industrieunternehmen in Schweinfurt und führt einen landwirtschaftlichen Betrieb im Nebenerwerb. Im Gespräch erzählt Schwemmlein, warum er seine Tiere nicht in den Bamberger Schlachthof bringt, wieso er den Kugelschuss auf der Weide als besten Weg für die Tötung seiner Rinder sieht und was ihn bislang an seiner Ausführung hindert.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .