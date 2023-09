Würzburg/Kitzingen

11:00 Uhr

Es ist vollbracht: Bahnstrecke zwischen Würzburg und Nürnberg nach wochenlangen Bauarbeiten wieder frei

Plus Ab Dienstag, 12. September, rollen die Züge wieder durchgängig. Die Zeit der Ersatzbusse ist vorbei. Warum Bahnreisende trotzdem noch mit Verspätungen rechnen müssen.

Von Andreas Jungbauer, Julia Lucia Artikel anhören Shape

Tausende Pendler und Reisende zwischen Würzburg und Nürnberg können aufatmen: Nach 15 Wochen Bauarbeiten beendet die Deutsche Bahn die Sanierung der stark genutzten Strecke an diesem Dienstag, 12. September. Von da an fahren die Züge zwischen beiden fränkischen Städten wieder durchgehend, ein Umsteigen in Busse ist nicht mehr nötig.

Die Bahn hatte seit 26. Mai bis Anfang August zunächst den Abschnitt zwischen Rottendorf und Neustadt/Aisch erneuert, in dieser Zeit fuhren hier Ersatzbusse. Seit 6. August war dann das Teilstück zwischen Neustadt und Fürth/Hauptbahnhof an der Reihe.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen