Ochsenfurt

04:00 Uhr

Röhrl-Klassik Sportwagentour: Wo in den Landkreisen Würzburg, Kitzingen und Main-Tauber die Oldtimer vorbeirollen

Plus An drei Tagen im Mai können Autobegeisterte wieder ein Spektakel von zahlreichen historischen Porsche betrachten. An welchen Orten die Oldtimer vorbeikommen.

Von Julia Maul

In wenigen Tagen geht es los: Am Donnerstag, 11. Mai 2023, startet die 2. Röhrl-Klassik. Dann gehen 140 historische Porsche auf eine dreitägige Sportwagentour durch den Norden Bayerns und Baden-Württembergs, teilen die Veranstalter in einer Presseinformation mit. Dabei kommen sie auch an mehreren Orten in den Landkreisen Würzburg und Kitzingen, sowie im Main-Tauber-Kreis vorbei.

"Es kann losgehen", wird Peter Göbel, Ideengeber, Organisator und fünffacher deutscher Rallyemeister, in der Pressemitteilung zitiert. "Während der drei Fahrtage bieten wir Oldtimer- und Porsche-Fans eine der reizvollsten Sportwagen-Touren in sechs Etappen über eine Strecke von insgesamt 750 Kilometern."

