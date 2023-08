"Es tut verdammt weh, wie man nach so langer Zeit mit mir umgeht": Aus für die Kantine im Ämtergebäude Schweinfurt

Plus Nach 22 Jahren kündigte die Bayerische Staatsregierung Betreiber Christian Vogel plötzlich den Pachtvertrag. Warum er von Unmenschlichkeit und Mobbing spricht.

Seit 2001 betreibt Christian Vogel die Kantine im Technischen Ämtergebäude Schweinfurt. Dort versorgt er nicht nur die Angestellten mit einem frischen Mittagessen sondern kocht auch für seine Firma "Pikanto". Mit ihr verpflegt er weitere betriebliche Kantinen und führt einen Party- und Cateringservice. Außerdem beliefert er Kindergärten, Kindertagesstätten und schulische Einrichtungen mit einer mittäglichen Mahlzeit. Das Geschäft läuft gut; das Auftragsbuch ist voll.

Trotzdem kündigte ihm die Bayerische Staatsregierung Mitte März diesen Jahres plötzlich den Pachtvertrag, weil die Kantine nicht mehr sanierungswürdig sei. In sechs Monaten müsse der Betriebsökonom und Küchenmeister die Räumlichkeit verlassen. Gleichzeitig hätte man ihm jedoch in Aussicht gestellt, im Juli noch einmal über eine mögliche Weiterführung zu sprechen.