"Es wird zu einem großen Gasthaussterben kommen": Das sagen 5 Würzburger Gastronomen zur Mehrwertsteuer-Erhöhung

Plus Ab 2024 soll die Mehrwertsteuer auf Speisen wieder auf 19 Prozent angehoben werden. Vielen Beschäftigten aus der Gastronomie bereitet das Sorgen - auch in Würzburg.

Aufgrund der Lockdowns und Kontaktbeschränkungen während der Coronapandemie musste die deutsche Gastronomie zeitweise schließen und verzeichnete dadurch immense Umsatzeinbußen. Viele Gastbetriebe konnten die laufenden Kosten nicht mehr stemmen und mussten schließen. Um dem Gasthaussterben entgegenzuwirken, senkte die Bundesregierung die Mehrwertsteuer für Speisen, die vor Ort gegessen werden, von 19 auf sieben Prozent.

Einige Male wurde diese Regelung bereits verlängert, letztmals bis Ende 2023, um die gestiegenen Energiekosten aufzufangen. Ab kommendem Jahr will die Bundesregierung wieder zum alten Steuersatz zurückkehren. Dagegen organisierte der Hotel- und Gaststättenverband (DEHOGA) zahlreiche Aktionen auf Social Media, Gespräche mit Politikerinnen und Politikern sowie eine Sieben-Prozent-Kampagne. Bis Jahresende soll eine endgültige Entscheidung getroffen werden. Wie denkt die Würzburger Gastronomieszene über eine mögliche Anhebung der Mehrwertsteuer?