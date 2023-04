EU-weite Forderung: Schluss mit der Schlachtung von Pferden. Was sagen Pferdebesitzer aus dem Grabfeld dazu?

Plus Greifen die Tierschutzgesetze oder braucht es neue EU-Regelungen? Eine Umfrage unter Pferdebesitzern im Grabfeld gibt kein einheitliches Meinungsbild.

Früher überwiegend Arbeitstier, heute Gefährte für Sport und Freizeit: In vielen Gemeinden leben Pferdebesitzer, die sich diesem Hobby mit viel Engagement widmen. Es gibt aber auch die andere Seite: Pferde, die mit Schlägen und Medikamenten zu Höchstleistungen gezwungen werden, Stuten, denen wegen ihrer Schwangerschaftshormone Blut abgezapft wird, Tiere, die wegen ihres Fleischs und der Gewinnung von Pelzen und Leder gezüchtet werden. Gegen alle Arten von Tierquälerei richtet sich eine europaweite Bürgerinitiative "End The Horse Slaughter Age" (Schluss mit der Schlachtung von Pferden), die von italienischen Tierliebhabern ausgeht.

Wie die Initiative informiert, werden jährlich weltweit ungefähr fünf Millionen der sensiblen und intelligenten Tiere geschlachtet, Italien halte einen traurigen Rekord. Die Tiere würden nicht nur auf den Schlachthöfen leiden, sondern auch auf Langstreckentransporten dorthin. Was sagen Pferdebesitzer aus dem Grabfeld dazu?