Würzburg

17:00 Uhr

Ein Weltrekord im Zirkuszelt: So lief die Premiere des Zirkusses Charles Knie in Würzburg

Plus Der Zirkus Charles Knie gastiert derzeit auf der Würzburger Talavera. Die Premierenvorstellung ließ viele Augen leuchten, unter anderem gab es einen Weltrekord.

Von Louisa Volk Artikel anhören Shape

Beim Betreten des Zirkusareals fühlt es sich nach einer Zeitreise in die goldenen 20er Jahre an. Aufwendig geschminkte Schaustellerinnen mit Glitzerpailletten-Kleidern und Federschmuck tänzeln durch das Vorzelt. Die Zuschauerinnen und Zuschauer tummeln sich zwischen den aufgebauten Ständen. Die Luft ist gefüllt mit dem Geruch nach buttrig-süßem Popcorn, frisch frittierten Kartoffelchips und dem herb riechenden Aftershave der Zirkusmänner, die kalte Getränke und kleine Windräder an Kinder verteilen. Am Montag hat der Zirkus Charles Knie auf der Talavera sein Zelt aufgeschlagen, am Mittwoch gab es die große Premiere.

Der Zirkus möchte sich der schnelllebigen Gesellschaft anpassen

Die Zirkusplanen öffnen sich und das Publikum strömt in das noch abgedunkelte Zeltinnere. Von der Spitze hängt ein pompöser Kronleuchter, der von Scheinwerfern angestrahlt wird, sodass sich überall an den Wänden kleine Reflexpunkte bilden.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen