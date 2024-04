Würzburg

04:00 Uhr

Europawahlkampfauftakt der Grünen: Wie der Abgeordnete Knoblach Model für ein Wahlplakat zur Agrarpolitik wurde

Die Grünen starteten in Würzburg ihren Europawahlkampf. Mit dabei waren die bayerische Spitzenkandidatin Andie Wörle, Europaabgeordneter Michael Bloss und Landtagsabgeordneter Paul Knoblach, der eine eigene Europa-Resolution initiierte. Links im Bild das Grünen-Plakat mit Model Knoblach.

Plus Die Demokratie ist bedroht - von Feinden im Äußeren wie im Inneren. Grund für die unterfränkischen Grünen, zur Europawahl an die deutsch-deutsche Geschichte zu erinnern.

Von Michael Czygan

Einen eigenen unterfränkischen Europakandidaten haben die Grünen nicht, dafür aber wirbt ein Unterfranke bayernweit mit seinem Konterfei um grüne Stimmen bei der Europawahl: der Landtagsabgeordnete Paul Knoblach aus Garstadt (Lkr. Schweinfurt), seines Zeichens auch aktiver Biobauer, ist das "Fotomodel" auf Plakaten, die unterfrankenweit hängen und eine grüne, möglichst giftfreie Landwirtschaft propagieren.

Knoblach war es auch, der bei einem Bezirksparteitag in Würzburg, eine Grünen-Resolution zur Europawahl initiierte. Das Papier, das die knapp 50 Delegierten einmütig verabschiedeten, erinnert an den Fall der Mauer, der sich heuer zum 35. Male jährt. Ohne ein geeintes Europa, ohne die Europäische Union, wäre die Grenze mit Wachtürmen, Stacheldraht und bewaffneten Soldaten nie überwunden worden, so die Überzeugung der Grünen: "Europa, seit Jahrhunderten ein Kriegskontinent, wurde zum Kontinent des Friedens". Und Unterfranken lag und liegt mittendrin.

